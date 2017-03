Sergio Ayala: "No podría hacer 'edredoning' porque yo soy mucho más fogoso y pasional"

Sergio Ayala, el séptimo expulsado de 'Gran Hermano VIP' ha dejado claro a Madre, que según Kiko Matamoros dice que si no ha tenido un encuentro sexual con Ivonne es porque tenía algún problema, que en ningún momento ha sido por eso con toda la claridad del mundo. "Si hiciese ‘edredoning’ no podría estar tapado porque soy mucho más fogoso y pasional", le ha dicho Sergio a Madre y ha añadido un "tu hija lo que quieres es probarme, pero no me va a tener". Madre se ha indignado muchísimo con esta contestación y le ha dicho que miente y que él sabe por qué lo dice.