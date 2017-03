Elettra, sobre Ivonne: “Para mí es una víbora”

“Gata muerta”, “víbora”, “es una interesada y solo le gustan los hombres con dinero”, “le he escuchado decir que va a sacar mucho dinero al padre de su hijo”, “es una interesada”, “va de estrella”… Ivonne ha escuchado a Elettra decir un montón de cosas desagradables sobre ella en un vídeo resumen de su relación y también le ha escuchado cara a cara, decirle que es lo que piensa de ella y que no tiene por qué ser falsa. No le hace gracia que haya cambiado desde que empezó su relación con Sergio. Ivonne se ha quedado sorprendida, pero ha tenido claro que era la opinión de Elettra y que era respetable. Eso sí, ha dejado claro que no le hacía gracia que hablaran de su hijo y que ella había sido coherente porque había tratado a Elettra como una hija. Quién no se ha callado, ha sido Daniela. Todavía molesta por las palabras de Ivonne le ha dejado claro que de ella no iba a ver un vídeo así y que se había equivocado con ella.