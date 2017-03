¿Le compensa a Aylén sufrir tanto por amor?

Tras ver un duro vídeo de sus escenas de celos y discusiones con Marco, la cara de Aylén ha cambiado por completo y le ha reconocido a Jordi González que no le merecía la pena sufrir tanto por amor, pero que ella no era consciente de que su novio lo estaba pasando tan mal. El presentador ha querido que se diera cuenta de que ella era la única que no veía que entre Marco y Alyson solo había una amistad y Aylén le ha confesado que estaba enferma de celos y que no hizo las cosas bien.