Ivonne Reyes, a Sergio Ayala: “Te quiero mucho, te amo” 😍

Nervioso pero con la seguridad de haber hecho un buen concurso, Sergio Ayala, el séptimo expulsado de ‘Gran Hermano VIP’ ha conectado por última vez con sus compañeros y les ha regalado un bonito mensaje de despedida y una nueva declaración de amor: “Esto es un concurso, tenemos que salir todos, a mí me ha tocado ahora, llevaba siete semanas. Estoy muy orgulloso de mi paso por la casa. Os voy a dar un consejo, disfrutar de cada momento. Quería decirle a Ivonne que se me ha olvidado la rosa al lado de la cama y espero que me la traiga de vuelva. Te espero fuera, yo tengo mi propia opinión y te espero para solucionar lo que tengamos que solucionar, si hay algo que solucionar. Céntrate en el concurso, olvídate del exterior, disfrútalo”. A Alessandra también se la lleva en el corazón, pero su gran ganador del concurso es Marco y así se lo ha comunicado a un VIP que estaba muy desolado por su salida. Ivonne, con lágrimas en los ojos, ha mirado a Sergio a través de la pantalla y le ha declarado su amor: “Sergio estás muy bello, gracias, de corazón. Gracias por todos esos momentos, te quiero mucho, te amo”.