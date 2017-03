Krisha intenta calmar a Daniela: "No te he visto criticar en ningún momento a nadie"

Tocaba que los concursantes de 'Gran Hermano VIP' moviesen el esqueleto con Krisha, la profesora de 'Latin Fit' . Todos estaban preparados para darlo todo durante la clase excepto Daniela. La concursante no tuvo un buen debate... Primero los posicionamientos de todos sus compañeros excepto Marco en su contra, luego el alegato de Aída que le dejó con la misma cara póker que tenía y después el mensaje de Sergio Ayala a través de la nueva red social 'VIP up' en el que le dijo que le gustaba algunas cosas que hacía y otras no, terminaron por desmoralizar a la concursante.

En cuanto ha entrado Krisha en la casa, ha saludado a todos los VIP y tras ver que Daniela no iba con su ropa para bailar y que tampoco parecía que hubiese recuperado el ánimo, ha pedido cinco minutos para hablar con ella. Cogiéndola por la cintura, Daniela y Krisha se han ido a la cocina donde ella le ha preguntado a la concursante que qué le estaba pasando y ella ha expresado que esta situación la estaba superando.

“Si necesitas descansar, descansa, pero tienes que pensar en que lo estás haciendo bien y no dudar de ti. No dudes. Yo no te he visto criticar en ningún momento a ninguna persona y para mí, eso es mucho de valorar. Estate segura que lo estás haciendo súper bien, centrarte en relajarte y en ponerte fuerte que te queda muy poquito y no lo tires por la borda… Yo hoy te perdono si no quieres bailar”, ha sido lo que le ha dicho la profesora de baile a una Daniela que siente que totalmente alicaída.