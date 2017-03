La madre de Marco no se levanta a saludar a Aylén: “No sería coherente con lo que pienso”

Ella pidió a la audiencia que la expulsara y vosotros habéis cumplido su deseo. Hace tan solo 18 días que Aylén entró en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ y en esta ocasión ha regresado al plató pletórica de felicidad, pero no ha tenido el recibimiento que esperaba. Jordi ha querido saber si había visto a Viviana, la mamá de Marco y Aylén le ha confesado que no se había dado cuenta y ha salido corriendo para abrazar a su querida futura suegra. Sin embargo, se ha encontrado con una Viviana fría que ha dejado claro que no se había levantado porque no le parecía coherente después de lo que acababa de decir sobre Aylén.