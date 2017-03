Marco, a Alyson: “Lo siento, tengo novia”

Marco no está llevando nada bien su distanciamiento con Alyson y ha decidido dar un paso al frente y hablar con la que fuera su gran amiga en la casa. Los jóvenes se han sincerado y Marco le ha explicado su decepción, a él no le gusta la situación que están viviendo y esperaba que Alyson entendiera que tenía novia y que no llevaba bien sus juegos. Alyson lo entiende perfectamente y le ha explicado que se había distanciado porque sabía que era lo que quería su novia y que viéndoles así estaba feliz.