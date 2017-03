Marco, a Aylén: "A día de hoy preferiría que nunca hubieses entrado"

Marco estaba cortándole una escayola de mentira Alyson en el jardín de la casa de 'Gran Hermano VIP' cuando a la americana se le ha escapado un pecho en su cara. Mientras, Aylén andaba maquillándose en el baño. Además, en una conversación que han tenido en el jacuzzi la parejita, Aylén le ha preguntado a Marco si le ha gustado su entrada en la casa y el italiano le ha contestado que con la actitud que está demostrando no, respuesta que a ella no le ha gustado nada. La argentina también ha aprovechado para preguntar si se ha fijado en otra persona y Marco le ha asegurado que si fuese así se lo hubiese dicho porque él no gana nada, algo que Aylén le ha rebatido diciéndole que a lo mejor estaba esperando a estar seguro de ello.