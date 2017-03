Marco, a Aylén: "No tienes que entender mi relación con Alyson, tienes que aceptarla"

Marco Ferri le ha pintado a Alyson la pierna con una cera delante de Aylén y ella no se lo ha tomado nada bien. "Eso se llama me importa una m***** el tonteo delante de mi novia", le ha reprochado Aylén a Marco. El italiano ya no ha podido aguantar más y en una conversación en privado le ha dicho que no le va a conseguir quitar la sonrisa que le pintan sus amigos. Aylén muy dolida le ha advertido de que faltarla el respeto no es solo besar o acostarse con otra persona, sino que las actitudes que están teniendo Alyson y él.