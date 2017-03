Aylén y Alyson se enfrentan en directo: "Eres una falsa y para mí no vales nada"

Los posicionamientos suelen ser motivo de conflicto entre los concursantes cada domingo en el 'Debate de GH VIP' y en esta ocasión no iba a ser menos. Los concursantes debían colocarse detrás del cartel con el nombre del nominado que quieren que abandona la casa el próximo jueves. Alyson se ha posicionado detrás de Aylén y la bronca no ha tardado en llegar, pues la argentina ha aprovechado para recriminarle todo lo que piensa de ella: "Eres una falsa y para mí no vales nada", le ha dicho respecto a la nominación de ésta a Marco el pasado jueves.