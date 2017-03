Sergio Ayala, a Madre, de la extronista de 'MyH': “Nunca he estado enamorado de Ruth”

La relación de Sergio e Ivonne no siempre ha sido de color de rosa y cuando Jordi González ha querido saber por qué pensaba que Ivonne estaba forzada a estar con él en ‘Gran Hermano VIP’, Sergio no ha sabido muy bien que contestarle porque estaba intentando asimilar todo lo que acababa de ver. Respecto al nombrado “Pablo”, Sergio ha explicado que Aída se equivocó y Pablo no era el novio de Ivonne cuando ella entró en la casa. Marta Valverde, la defensora de Ivonne, ha querido que Sergio se quedara tranquilo porque la noche antes de entrar en Guadalix, la presentadora pasó la noche con ella. Madre se ha metido por medio contando con la seguridad de que contaba con la verdad, pero Sergio le ha corregido y le ha dejado claro que él nunca había estado de Ruth, la tronista que intentó enamorar en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.