Viviana y Aylén no ven celos en la mirada de Marco cuando ve a Alyson y Antonio juntos

Jordi ha querido que Aylén viera una secuencia sin cortes en la que se veía la mirada de Marco al ver los primeros besos de Alyson y Antonio. Unas imágenes que para muchos hacían ver que al VIP le estaba sentando fatal que Alyson se besara con otro hombre sin embargo, a Aylén y a la mamá de Marco les ha parecido que los ojos del VIP solo expresaban asombro por el cambio de actitud de la americana. Ella parecían no ver lo evidente y Toño Sanchis se ha encargado de dejarle claro que Marco sentía algo muy fuerte por Alyson. Además, Jordi González ha querido avanzarle a la expulsada que Viviana le pidió a su hijo que no rompiera su amistad con Alyson. Aylén lo ha entendido y ha explicado que su intención nunca fue romper esa amistad, pero la mamá de Marco no estaba de acuerdo porque está convencida de que entró en la casa “como una furia”.