Marco y Alyson discuten por Daniela: "¿Tú quiéres que la nomine?"

No es nada nuevo que Alyson no soporte a Daniela . Ya lo dejó bastante claro junto a Elettra en el confe, donde le dieron un 'repasito' a la Blume . Ahora cualquier cosa que Daniela haga molesta a la americana, ya sea mandar un mensaje a Aylén con la intención de mediar entre ella y Marco o bien que se haga con el micrófono durante toda la hora que dura la radio.

Daniela decide hablar con Aly al "notarle rara" y ésta le confirma sus sospechas. Marco no quiso implicarse demasiado al darle a ambas la razón. La punta del iceberg ha sido el enfado que todo esto ha provocado entre Marco y Alyson. El italiano le reconoce que no le molesta que Daniela le hable del tema Aylén. Pero la pregunta que ha molestado a Marco ha sido la de "¿Tú quiéres que la nomine?"

A Marco no le ha sentado nada bien esto. "No entiendo que pienses esto, ¿en serio lo dices porque piensas que me va a afectar? Si piensas eso terminamos ahora la conversación. ¿Piensas que digo todo esto para que la nomines a ella y no a mi?" La conversación ha terminado con los dos concursantes enfadados. Pero no por mucho tiempo.

Más tarde, los chicos conversaron más tranquilamente en el vestidor y se han reconciliado. Marco ha intentado hacerle ver a Alyson que es normal que a Daniela le moleste lo que ha dicho de ella. "¿Amigos como antes, o más?", pregunta él en un intento por hacer las paces. "Para mí esto incrementa nuestra amistad", añade. "Se me da muy mal hablar seriamente de las emociones", sentencia Alyson.