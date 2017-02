¿Es Aylén fría con Marco? Así fue su otro reencuentro televisivo en Chile

Marco y Aylén se conocieron en un reality chileno llamado 'Amor a prueba' (en el canal MEGA Chile) y un año más tarde él partipaba en 'Volverías con tu EX?' junto a Gala Caldirola (ex tronista de 'MYHYV') después de un año de relación con la argentina. La relación entre Marco y Aylén estaba haciendo aguas y esto hizo que Marco diera una nueva oportunidad a su corazón con otra de sus ex novias. La entrada de Aylén en ese mismo reality semanas más tarde junto a Leandro Penna (el novio que tenía cuando participaba en 'Amor a prueba', donde conoció a Marco) provocó uno de los capítulos más duros en su relación.

La cara de Marco al ver a Aylén entrando en el recinto donde convivían los participantes fue de clara ilusión. Pero el saludo que recibió por parte de Aylén no fue el esperado. El italiano hizo un amago de darle dos besos y recibió un apretón de manos y un frío "¿cómo estás?" sin apenas mirarle a la cara. Aylén confesaba que no le saludó con la mano y no con un beso porque tanto él como su ex (Gala) le provocaban "un poquito de rechazo".

Aylén entró con las ideas bastante claras y no entraba en sus planes recomponer su relación con Marco. Pero los días y las semanas fueron pasando y, finalmente y tras muchos altibajos, la pareja salió reforzada y de la mano del reality para continuar con su historia de amor alejados de las cámaras.