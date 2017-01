Las mejores frases y 'zascas' de Aída Nízar en sus primeras horas en 'GH VIP'

Aída Nízar ha llegado a Guadalix no solo con ganas de quedarse, sino también con ganas de dar de qué hablar. Como dice la conocida expresión “por la boca muere el pez” y en eso Aída es experta. Es más, no necesita mantener una conversación con nadie para regalarnos grandes frases, pues bien es sabido que ella puede hablar perfectamente sola. Como le ocurre a Irma, solo que llevado al extremo. Estas son las expresiones, conversaciones y ‘zascas’ más llamativos de la nueva concursante en sus primeras horas:

1. “Dios mediante”: Era la respuesta de Aída a aquellos que le preguntaban si se iba a quedar en la casa.

2. Aless le preguntó a Aída que quién ganó su edición. Su respuesta fue “nadie que sea digno de mención”.

3. “Desconozco lo que es el miedo y lo que es la timidez”: Aída no tiene el gusto de conocer el miedo.

4. Daniela afirma que “la mente no es inteligente” y Aída contesta: “Que la tuya no lo sea no significa que la de Aída Nízar tampoco”.

5. “No me pondría un picardías bajo ningún concepto. Todo lo sexy que soy de día no lo soy de noche”: Así de claro.

6. “Aída habla en tercera persona desde que tenía tres años. Yo jugaba con Aída porque no tenía con quien jugar”: Algunos se preguntaban constantemente por qué hablaba en tercera persona de sí misma.

7. “’Gran Hermano’ es un juego y nada justo, os lo aseguro”: Aída advirtiendo a Aless y Daniela.

8. “Más quisiera ella”: Aída cuando Elettra la confundió con la hermana de Terelu.

9. “Quizás de tus mejores sueños”: La repuesta de Aída cuando le preguntaban si la conocían de algo.

10. “Nadie viene a ‘GH’ sin la ambición de ganar y mucho menos en un VIP. No me creo tu discurso, me permites que no me lo crea”: El primer ‘zasca’ de Aída a Aless.

11. “¿Tú tocas a Dios?” , le preguntó a Emma. Su respuesta fue “no tengo el gusto”.

12. “Me echaron porque tiré un vaso de agua a una chica encantadora pero es que olía a sudor”: Aída sobre su polémica expulsión en ‘GH 5’.

13. Elettra le pide a Aída que hable de ella: “Uy, lo que más me gusta, hablar de mi…”, contesta.

14. “Hola, soy Aída Nízar”: la concursante a las cabras, nada más entrar.