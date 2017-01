Terelu, esto es todo lo que queremos que hagas en 'GH VIP'

La casa de Guadalix de la Sierra se prepara esta noche para recibir a su primera -y muy especial- invitada. ¡Ni más ni menos que Terelu Campos! La colaboradora llegará a ‘GH VIP’ con muchas misiones debajo del brazo. Por una parte, será la encargada de inaugurar las pruebas semanales con un reto de cocina -¡no podemos esperar a verla entre fogones!-, pero, además, también elegirá a los capitanes de los equipos y se dispondrá a convivir con los concursantes durante “unos días”. ¿Cuántos? Todavía no lo sabemos. ¡Ojalá se quede hasta el final del concurso!

Tras el éxito de ‘Las Campos’, ya no podemos vivir sin los ‘momentazos’ de Terelu. ¡El de la porra se va a quedar corto! Por fin la veremos cocinando, haciendo ejercicio, luciendo pijama -¿o será camisón?-, cotilleando en el jardín y, como no, reencontrándose con Toño Sanchís después toda la polémica con Belén Esteban. ¿Cómo reaccionará el representante ante la llegada de su exrepresentada? La gala de esta noche prometo -¡y mucho!-. ¿Se imaginan lo que nos ofrecerá durante las primeras horas de convivencia? Cruzamos los dedos para vivir ‘momentazos’ tan buenos como éstos:



‘¿Ésta es la nevera?’. La casa de Guadalix de la Sierra no es desconocida para Terelu. La colaboradora fue una de las encargadas de entrar en la anterior edición de ‘GH’ para la prueba semanal. Y, como no, ¡fue directa a la nevera! No hay una tarea que se le dé mejor.

¡A ponerse en forma! El gimnasio se le resiste a la colaboradora -¿y a quién no?-. La hemos visto intentándolo varias veces pero siempre acaba renunciando. En ‘GH VIP’ no tendrá más remedio. ¿Llevará chándal a lo Chenoa? ¿De qué color llevará los leggins?

La primera noche. Elegir habitación, repartir las camas, ponerse el pijama -¿le habrá dejado Belén Esteban el suyo para fastidiar a Toño?-, la primera noche en ‘GH VIP’ promete ofrecer memes de Terelu para varias semanas.

El enfrentamiento con Toño. El momento álgido de la gala de esta noche será su reencuentro con Toño Sanchís. La primera vez que colaboradora y representante se enfrentan cara a cara y delante de ¡toda España!

Momento ‘Sálvame’. ¿Hablará Terelu de sus compañeros de programa? ¿Le sonsacarán sus compañeros toda la información? Rosa Benito y Raquel Bollo ya se buscaron un lío por ser demasiado sinceras. ¡Ojo, Terelu!

¡Su primer confesionario! ¡Lo estamos deseando! Terelu entrando en el confesionario y saludando al súper. Un hito de la televisión a la altura del ‘que te compre el Mígue la maleta’ de Belén Esteban. ¡Si es que tenía que haber sido concursante oficial!

‘¿Quieres un churro, Terelu?’. Otra cosa no, pero en ‘GH VIP’ saben tratar muy bien a sus invitados. Queremos porras, churros, un poco de jamón, pavo, papas, cacahuetes y hasta la sopa que prepara Carmen Borrego. Terelu necesita sentirse como en casa.

En la cocina con… Terelu. La colaboradora será la encargada de organizar la prueba semanal que deberán superar los concursantes. ‘Cocina como puedas’ es el título del reto. ¿Conseguirá aclararse con los fogones? Y todo sin la ayuda de María, la criada de ‘Las Campos’…

¡Fiesta! ¡Fiesta! Para darle la bienvenida a la invitada, esperamos que la casa se vista de gala y prepare una fiesta en condiciones. ¿Hay alguien que no esté deseando ver a la colaboradora dándolo todo en la pista? ¿Se unirá al ‘perreo’ con Daniela y Aless? ¡Qué nervios!

¿Habrá ‘carpeta Campos’? Terelu entra soltera en la casa. ¿No sería estupendo que saliese con pareja? Igual surge el amor en ‘GH VIP’ y la colaboradora termina su convivencia con novio. Sin duda, ¡se lo merece! ¿Quién será el elegido? Ay, ¡qué emoción!