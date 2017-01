¡La particular forma de ligar de Marco y Alyson con emojis de pizza! 🍕🍕

Ya dejó claro su rol de ‘Doctor amor’ el día que inauguraron la radio. El italiano no solo le imparte clases de seducción a Sergio sino que ahora se atreve con Alyson. Los tres se encontraban junto con Aless en el jardín esta tarde cuando Marco ha querido enseñarle a la americana las armas que utilizaría para conseguir su número de teléfono sin parecer desesperado.

Marco y Alyson han mantenido una conversación en la que hacían referencia a un hipotético caso en el que los chicos se conociesen fuera de la casa. “Un chico te pide tu número y tú no sabes si dárselo porque no sabes si te va a escribir 200.000 veces. En cambio yo te doy mi número, mi tarjeta y si tienes el placer de escribirme yo encantado…”, ha comenzado a contar Marco.

La respuesta de Alyson no se ha hecho esperar y ha cogido a todos por sorpresa: "Yo te mandaría el emoji de una pizza… tres días después”. Las carcajadas no han tardado en llegar. Es entonces cuando Marco ha querido aclarar que ya hubiera conseguido su objetivo: su número de teléfono. Pero pronto la conversación ha dado un giro. “¿Qué emoji me enviarías a mi?”, quiere saber el italiano. “No sé, comida es siempre buena opción: hamburguesa, patatas, chupa chups…”.



Alyson ha aprovechado para aclarar que odia cuando envía un emoji y la gente le pregunta qué significa. Además, advierte que deja de hablar con esas personas cuando esto ocurre: “Ahí se deja claro que somos personas totalmente diferentes”, añade.