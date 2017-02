Resumen diario 'GH VIP 5' (22/02/17)

Ivonne Reyes y Sergio Ayala se entienden a ratos... Que si vivir el momento, que si la edad les separa, que si Ivonne se sintió "ridícula" en San Valentín pero que sin embargo quiere sentirse como una quinceañera... Mientras, Alyson y Daniela han tenido su primera trifulca por Marco. "¡A mí no me hables así!", la ha dicho la sexóloga a la americana, y esta le ha hecho burla repitiéndoselo más alto. Por otro lado, Irma y Emma están viviendo un momento de desamor en su amistad. La actriz le ha dado un manotazo a Irma y ella ha acudido al confesionario llorando y lamentándose porque cree que no se conocen tan bien como se pensaba.