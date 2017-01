Ivonne Reyes, de Sergio Ayala: "Claro que me gusta, es lindo pero es 'chiquito"

Sergio Ayala e Ivonne Reyes no ocultan ya su mutua atracción. Juegos, caricias, masajes, besos… “Es lindo pero es chiquito, pero claro que me gusta. Pero yo en mi cabeza… tengo un hijo”, le confesaba Ivonne a Irma Soriano en la habitación. Al concejal, por su parte, parece que la diferencia de edad no le importa tanto pero no quiere precipitarse, no quiere un ‘rollete’ de una noche.