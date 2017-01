Aída: "Toño ha jugado con dos cosas de Belén: su generosidad y su ignorancia"

Aída Nízar no pierde la oportunidad para sincerarse con alguno de sus compañeros y Alejandro Abad es uno con los que más ha congeniado (o por lo menos, todavía no ha discutido). Aída le cuenta al productor musical su opinión sobre el caso de Belén Esteban y Toño Sanchís. “Yo no soy, para nada una ‘belenista’, ni comulgo con su forma de tratar la vida. No estoy de acuerdo con su continua conversación siempre contando miserias para suscitar pena… es la antítesis de Aída. Pero tengo que decir una cosa, Belén es una tía muy generosa, tremendamente generosa. Toño Sanchís ha jugado con dos cosas de Belén, Su generosidad y su ignorancia, porque efectivamente Belén es profundamente ignorante”, explica Aída.