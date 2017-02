Alejandro Abad se sincera con Daniela Blume: “Aunque esté solo, estoy bien"

Alejandro Abad ha comenzado a dar vueltas al jardín mientras hablaba con Daniela Blume sobre los motivos por los que está solo. Parece que han conseguido enterrar el hacha de guerra que ha habido entre ambos y tener una conversación sin adjetivos descalificativos. “Yo no pienso que sea mala persona como a veces me has dicho”, le ha comentado Daniela al compositor. Él, por su parte, ha dicho que es verdad, que ella a él no le ha hecho nada y ha comentado que “solo” está bien, que le cuesta integrarse.