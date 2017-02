Alyson deja una notita a Marco en su armario y él no se lo toma como ella esperaba…

Marco Ferri le envió una carta en forma de corazón pero con un mensaje de amistad a la americana, sin embargo, Marco no recibió nada a cambio… Después de la decepción del italiano, Alyson le ha dejado una nota en su armario dándole las gracias por hacerla reír tanto. Marco cree que se la envió por pena y no porque le apeteciese realmente. Tras esto, ambos han hablado y Alyson Eckmann ha confesado que si no lo hizo es porque pensó que a Aylén no le haría mucha gracia…