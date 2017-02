Ivonne, a Sergio: "¿No crees qué se nos fue la pinza y nos hemos relajado mucho?"

Emma, Irma y Elettra no han dudado en comentarle a Ivonne lo que piensan de su relación con Sergio. “Cuando salgas de aquí vas a probar el ‘chorizo de medina’ y ‘bye, bye”, bromeaba la italiana. Unos comentarios que Ivonne parece que se ha tomado muy en serio y no ha dudado en comentárselo a Sergio. “¿No crees qué se nos fue la pinza y nos hemos relajado mucho?”, preguntaba. “Si no nos vemos casi nada. Son casos puntuales pero durante el día cada uno está a su bola”, le contestaba extrañado el concejal.