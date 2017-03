Alison bromean con Aylén: "¿Sigues pensando que quiero robarte el novio?"

Los últimos posicionamientos han traído cola. Contra todo pronóstico, Aylén se colocó detrás de Elettra algo que enfureció a la italiana. “Lo que hace la gente por el dinero, aquí por un maletín la gente se come”, espetaba Elettra en el confesionario, mientras la novia de Marco y Alison bromeaban en el baño. “Al final no te has puesto detrás de mí… ¿Sigues pensando que quiero robarte el novio?”, le preguntaba bromeando Alison a Aylén a lo que esta respondía que no pero con la boca pequeña.