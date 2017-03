Aylén y Alyson, enfrentadas: "Quiero felicitarte porque estás jugando muy bien"

Aylén y Alyson no consiguen acercar posturas. “No tengo ganas de hablar… solo quiero felicitarte porque estás jugando muy bien. Si no te caigo bien, no me pongas buena cara, no me hagas la pelota”, le espetaba la argentina a la americana. “No es la pelota, es mi manera de ser. Yo no estoy escondiendo nada, yo no tengo una máscara”, le respondía Aly. Tras el roce, Aída echaba más leña al fuego entre la relación de Aylén y Marco. “¿Te arrepientes de haber venido a ‘Gran Hermano’?”, le preguntaba la vallisoletana. “Creo que sí”, contestaba la argentina antes de echarse a llorar.