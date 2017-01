Aída, a Daniela: "Que tu mente no sea inteligente no significa que la mía no lo sea"

Las primeras conversaciones de Aída dentro de la casa están siendo de lo más variado. Precisamente con Daniela comenzó a hablar de la mente y el cosmos pero pronto llegaron a tener un pequeño desacuerdo. "La mente siempre se equivoca", le dijo la locutora de radio, a lo que segundos más tarde añadió que "la mente no es inteligente". La respuesta de Aída no tardó en llegar: "Que la tuya no lo sea no significa que la de Aída Nízar y los aquí presentes no lo sean", dijo la nueva concursante sorprendida.