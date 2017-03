Alyson, a Aída Nízar: "Eres 'flappy bird"

“Mi hermana me odia, mi madre me tiene vergüenza… ¿qué estás diciendo?”, Alyson no tiene ni idea de por qué Aída se ha inventado un montón de cosas sobre su familia para atacarla. Aída cree que Alyson no se lleva mal con su familia y para ello eso es inadmisible y no ha dudado en decirle a la cara todo lo que piensa de ella.