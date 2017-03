Daniela, tras ver vídeos de Elettra hablando de ella: "Tú también haces la puerca"

Tras ver un resumen de su relación de amor y odio, Elettra no sabía dónde meterse y ha bromeado con un “Ya lo sabías todo, ¿no?”, pero Daniela acaba de escuchar un montón de cosas feas que no sabía y se ha molestado: “Tú también haces la puerca”. No le ha hecho ninguna gracia ver que a Elettra le molestaban sus caras y tenía la sensación de que parecía estar en una película para adultos todo el rato y no ha dudado en reprochárselo. Elettra ha intentado quitarle hierro al asunto y ha insistido en que ya le había dicho todo a la cara, pero ella tenía claro que preferiría que la nominara a que hablara a sus espaldas y que estaba en su derecho de enfadarse por lo que acababa de escuchar.