El Debate de 'GH VIP' (27/03/2017), en HD

A pesar de que Marco se posicionó detrás de Alyson, el italiano reconoció que todavía tiene cariño a su compañera. Fue el primer acercamiento entre ambos tras la tensión vivida en los últimos días. Además, ante la pregunta de si Aylén ha estropeado el concurso a su novio Marco Ferri, la argentina se ha roto por dentro. "Estoy cansada de que me juzguen, que me juzgue Dios y no me toquen los cojones", ha dicho la Aylén.