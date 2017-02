Aída, a examen en Guadalix: ¿Es una concursante fuerte o débil?

Aless, Elettra y compañía no están de acuerdo con las palabras de Alejandro, pues consideran que Aída no es débil, sino al contrario, haciendo alusión a su fuerte carácter, el cual ha provocado algunos rifirrafes con la italiana en particular.

Durante la charla Aless llegó a calificar el físico de Aída como “berenjena con patas” o “Mr. Potato” y además añadió que “está muy tranquila durante el día hasta que llega el directo y hace ‘buuum’” (haciendo referencia a un supuesto subidón en la concursante cuando llega la noche). Por su parte, a Elettra le molesta que dude de su identidad como Lamborguini mientras Irma intenta hacerles ver que deben tener cuidado con los insultos y las formas en las que se dirigen a ellos.

Mientras tanto, Aída y Alejandro hablan en la cocina y se toman las cosas con algo de humor. “Yo creo que están hablando de nosotros”, objeta ella mientras él le responde con un irónico “¿Tú crees?”. La gran hermana califica al resto de sus compañeros como “cianuro” y advierte que si su madre entrase en la casa temblarían los cimientos de Guadalix. “Es una causa perdida”, añade en particular en contra de Elettra.