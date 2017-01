Sobresaltos y malentendidos en la primera noche de Aída (Vader) Nízar en 'GH VIP'

Como concursante de pleno derecho y con la intención de poner a prueba la paciencia de los VIP, Aídar Nízar regresa 14 años después a la que fuera su casa en Guadalix. La VIP ha entrado en la casa y se ha encontrado a un montón de cabras esperándole: "Ante la presencia de Aída Nizar, los habitantes de la casa se han convertido en animales". Eso sí, Aída no se ha venido abajo y se ha puesto a saludar a los animales como si tal cosa: "Soy Aída Nízar, una mujer que adora su vida".

Al más puro estilo Darth Vader en una de las escenas finales de 'El retorno de Jedi', Aída Nizar ha entrado en la casa dónde se sintió la mujer más feliz del mundo y las lágrimas han comenzado a rodar por sus mejillas. Embargada por la emoción, la mujer que adora su vida y de sueños cumplidos, ha recordado lo que sintió entre esas cuatro paredes y ha tenido claro que esta vez le va a ir mucho mejor porque el placer de sentir la soledad de la casa solo la tienen los ganadores y este principio puede ser un augurio de lo que puede pasar. Aída es consciente de que la convivencia con ella no es sencilla, pero sabe que "conocerme es quererme" como asegura que le dicen sus amigos.

No todos los VIP saben quién es Aída Vader

Alyson estaba muy afectada por la expulsión de Tutto y se ha quedado completamente fría cuando ha visto a Aída Nízar en el salón, no tenía ni idea de quién es. "¿Te alegras de verme?", le ha preguntado Aída a una Alyson que no sabía con quién estaba hablando. La concursante ha intentado salir airosa de este primer encuentro y no ha hecho mucho caso de los comentarios de Aída porque estaba convencida de que estaba ante la temida Maite Galdeano.

Sergio se ha llevado una alegría cuando ha salido de la sala de nominaciones y se ha encontrado con su amiga o conocida Aída Nízar en el salón. Los dos jóvenes son de Valladolid y podría ser una coincidencia que se conocieran, pero no. Sergio siente adoración por Madre, mamá de Aída y la conocía de haberlas ido a visitar a su casa.

Nada puede con la autoestima de Aída Nízar y parece que le ha importado muy poco que casi ningún VIP tenga ni idea de quién es. E lettra le ha saludado y ha tenido la sensación de que estaba hablando con la hermana morena de Terelu Campos. Un comentario que Aída ha intentado no escuchar y que le ha llevado a ponerse en el papel de bruja del cuento y decirle a la concursante que había echado a todos sus compañeros y a partir de ese momento, iban a convivir las dos solas.

Aless Gibaja venía en shock, pero más conmoción ha tenido después de ver a Aída Nízar en la casa, él sí sabe perfectamente quién es Aída Nízar y le han comenzado a temblar las piernas. El influencer ha mantenido el tipo como ha podido con Aída, pero en cuanto a llegado a la habitació ha roto su silencio. "Esperaros que la va a liar, porque tiene un carácter...", ha confesado Aless a sus compañeros al mismo tiempo que sacaba a la luz que la pucelana tuvo una pelea en una discoteca con ella cuando él iba con Oriana Marzoli.

Daniela ha entrado en el salón muy nerviosa y cuando se ha encontrado de frente con Aída Nízar ha estado a punto del infarto. La concursante sabía a quién tenía enfrente, pero ha intentado mantener la cordialidad y entrar en el extraño juego en el que Aída le ha metido. La nueva VIP le ha intentado hacer creer a Daniela que ella había expulsado a todos los habitantes de la casa y que ella iba a ser su única compañera, pero no lo ha conseguido. Daniela no ha entrado en su juego y le ha preguntado que sí era un robot porque era la primera vez que estaba al lado de alguien tan parecido a un androide. Un comentario que ha Aída no le ha hecho ninguna gracia y que ha conseguido que saltaran las primeras chispas entre ambas.