Aída, atónita e irritada ante su expulsión: "¡¿Qué clase de sociedad es esta?!"

Aída Nízar, la cuarta expulsada de 'GH VIP' ha entrado en el plató santiguándose y pisando fuerte, pero en el momento que se ha abrazado a su madre, se ha roto: "Lo siento, lo siento... Yo no quería salir". Aída estaba rota, pero Mª Ángeles y sus familiares han intentado que se viniera arriba repitiéndole hasta la saciedad que lo había hecho de diez. Jordi ha roto este momento tan tierno y se ha encontrado con una Aída indignada porque no se merecía estar en el plató, pero que rápidamente se ha venido arriba: "¿Qué clase de sociedad es esta que preferís a estos malos?". Jordi no quería hacer más daño, pero le ha comunicado a Aída que había sido expulsada con un 69,69% de los votos, un porcentaje que a ella no le ha parecido ni tan mal: "El 69 es una buena postura". "Vivimos en una sociedad en la que se prefiere a personas malas, vivimos en una sociedad en la que se tienen que buscar amigos por Tinder, les molesta que se hable con Dios...", Aída estaba indignadísima por su expulsión y no ha repetido hasta la saciedad que ella no se merecía estar fuera de la casa.

El presentador ha querido que supiera que a él le había parecido que lo había hecho bien y la expulsada se ha vuelto a venir arriba: "Irma Soriana se come las ilusiones, absorbe la energía de la felicidad" "¿Me tengo que callar que Gibaja no se ducha ningún solo día y que huele fatal?"...

Una frase sobre Gibaja que ha conseguido que Steisy levantara la mano para dejarle las cosas claras a Aída y defender con todas sus ganas a su gran amigo Aless Gibaja: “Yo estoy dentro de esa casa y no me ducho para que no te acerques a mí”. Aída ha insistido en que el VIP desprendía un intenso olor a humedad y ha puesto en duda la amistad de Patricia con el influencer, pero Steisy es mucha Steisy y le ha dejado claro que para hablar del olor de los demás, antes debería revisar a que huele su armario.

Tras ver cómo todos sus compañeros se enteraban de la decisión disciplinaria que había decidido la organización, Aída ha continuado hablando cositas bonitas de los VIP, pero sobre todo se ha centrado en Elettra, sin saber que Tonino Lamborghini y su esposa estaban en plató. "Es una vergüenza de persona, carece de valores, toda su obsesión son sus pendientes, su culo... No habéis visto ni la mitad. Es la peor persona que me he encontrado en mi vida. Triste es que sus padres tengan que escuchar "Dime porque mi padre compra tu vida", ¡Qué triste! ¡Qué triste! si solo tienes dinero...", Aída se estaba despachando a gusto con Elettra y Jordi ha querido saber si Tonino se había gastado mucho dinero en votar para que expulsaran a Aída de la casa. El padre de Elettra se ha tomado la situación con humor y le ha dicho que sí, pero al ver que Aída y su madre se estaban viniendo arriba, ha vuelto a sacar su carácter y le ha pedido a la expulsada que supiera perder con dignidad. Jordi ha parado una nueva discusión, pero Mª Ángeles le ha contado a su hija que Tonino "casi" le había pegado y ella ha tenido claro que la cara de la madre de Elettra, lo decía todo.

Aída tiene frente abiertos con todos los VIP que habitan Guadalix, pero tras ver su relación con Alyson, Aída ha tenido claro que la VIP le da pena: "No tiene sentimientos, ni tiene amigos, ni sabe lo que es la familia...". Además, Aída ha querido saber qué pensaría la audiencia si hubiera sido ella la que se hubiera comportado cómo Alyson: "Si cualquiera de las cosas que Alyson me ha hecho, el golpe, los escupitinajos... ¿Qué hubiera pasado? Expulsión disciplinaria, seguro". En el plató estaba e l compañero de piso de Alyson y no estaba dispuesto a que Aída siguiera diciendo cosas así de su amiga, pero no ha conseguido que Aída entrara en razón.

Aída no se había callado ante ningún vídeo, ni ninguna crítica durante su noche de expulsión, pero la ver un resumen de su mal rollo con Elettra, una sola frase le ha servido para resumirlo todo: "Qué vergüenza traer una hija así al mundo". Un comentario muy duro, ante el que Tonino Lamborghini se ha limitado a tomárselo con humor "Bravo, bravo".

Cambiando de tema, Jordi ha querido saber de qué conocía Aída a Aless Gibaja y la expulsada lo ha contado todo. Al parecer, Aída entrevistó al influencer en su sección en 'Sálvame' y el programa fue tan aburrido que no se pudo emitir: "De los 82 grandes programas que hicimos con 'Sálvese quien pueda' en 'Sálvame', el de Aless Gibaja fue el único que no se emitió". Respecto a los asuntos del pasado que les habían enfrentado en algún momento dado, el presentador le ha dado la razón a Aída porque hay cosas que son mejor no volver a remover, pero ella ha vuelto a dejar claro que quién se mete con la familia Nízar termina en los tribunales: "Me encuentro embargando la casa de una persona que se atrevió a calumniar a los Nízar".

Aprovechando uno de los poquitos momentos de pausa que ha tenido Aída, Jordi González le ha preguntado por el hombre tan importante que había querido casarse son ella y la pucelana ha sido más clara que nunca: "Fernando Martínez Maíllo fue uno de los hombres que pidió mi mano a mi madre y no se la dio". Una información que la propia Mª Ángeles ha confirmado con cierto pesadumbre porque Aído no llegó a sentir lo suficiente por él, lo que no significa que no le considerara alguien muy especial: "Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida y me alegró mucho de que sea la mano derecha de Mariano Rajoy".

La expulsada tenía retórica suficiente para haber hecho un programa solo para Aída, pero el tiempo se ha terminado y Jordi no ha tenido más remedio que activar un cronometro para que Aída se despidiera de la casa con el tiempo justo. La colaboradora solo se quería despedir de Alejandro Abad, su único amigo en la casa, y lo ha hecho, a su manera.