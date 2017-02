Aída, a Kiko: "Tu hermano Coto me ha dicho que te adora y te quiere con locura"

Aída no para de sorprendernos y esta vez ha sido una noticia relacionada con los hermanos Matamoros la que nos ha dejado sin aliento. A pesar de la mala relación que mantienen los gemelos, la concursante de 'GH VIP' le ha confesado a Kiko Matamoros que su hermano no lo da todo por perdido y que sigue queriéndole con locura.

Después de mucho tiempo distanciados, Aída Nízar está tratando de que los gemelos más polémicos de la televisión vuelvan a ser un tándem. Para sorpresa de todos los que la escuchaban, incluído el propio Kiko Matamoros, la polémica concursante de 'Gran Hermano VIP' ha asegurado que Coto recuerda con cariño a su hermano y hasta se emociona al hablar de él.

"Tu hermano ha sabido valorarte y se alegra mucho de tu éxito. Te adora y le encanta hablarme de ti cuando nos vemos. Además, te quiere con locura y sabe que ha cometido errores", asegura Aída Nizar. La concursante cree que la culpa de todo la tienen los problemas personales por los que atraviesa y se pregunta cómo nadie ha podido ayudarle.

Kiko, aunque ha escuchado atentamente todo lo que le contaba Aída, no se ha mostado conmovido con sus palabras: "No es mi problema, es el suyo y no puedo solucionarlo. Bastante tengo con lo que he sufrido por él", ha sentenciado Kiko.

Aunque Aída describe a Coto como un "fenómeno televisivo", Kiko tierra por tierra su argumentos: "M i hermano como colaborador ganaba más dinero que muchos presentadores, pero en su delirio retó a Sardá y le echaron. A mí me vino bien, porque al irse él entré yo. Conto tenía descaro pra proyectarse en un plató, pero cada día me tenía que llamar para que yo le explicase quién era quién. Es un tío inteligente, pero mi hermano es lo que yo quise que fuese".

Aída tiene claro cuál habría sido la solución para Coto: "le hacía falta una Aída en su vida". La concursante ha dejado entrever lo mucho que le atrae el gemelo y ha pedido su entrada en la casa de Guapalix de la Sierra: "Que me traigan a Coto para que los espectadores puedan ver como me conquista".