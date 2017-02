Lamborghini vs Madre: “¡SIN PALABRAS!” 🙈

Tonini Lamborghini no podía creer las constantes discusiones que se estaban viviendo en la casa y se ha ido enfadando por momentos. Él tenía la sensación de que ‘GHVIP’ era una convivencia dulce y divertida, y no le estaba gustando nada lo que estaba pasando. El padre de Elettra estaba intentando demostrar que no le estaba gustando la actitud de su hija, ni la de Aída, pero el idioma y la intensidad de Mª Ángeles han provocado un intercambio de opiniones entre ambos muy subido de tono. Madre ha tenido la sensación de que Tonino había llamado “prostituta” a su hija y la situación se les ha ido de las manos.