Pacto de silencio en la casa de 'GH VIP' tras la expulsión de Aída

La audiencia ha decidido que Aída sea la nueva expulsada de 'GH VIP' tras una tensa semana llena de conflictos. Los que fueran sus compañeros en Guadalix estuvieron anoche celebrando su eliminación y no dudadron en agradecer al público esta decisión. Y es que Aída llegó, arrasó y se fue, no sin antes dejar huella en la casa.

Parece que los chicos quieren pasar página y Aless propone algo: "Vamos a hacer un pacto, no hablar de ella más". Dicho y hecho. Los participantes llamaron la atención de quienes no estaban cerca y se reunieron junto a la cocina, juntaron sus manos y prometieron no hablar más de la recién expulsada con el fin de "no remover cosas pasadas". ¡Alejandro también ha sido partícipe de este pacto!