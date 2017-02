Tonino Lamborghini, a Aída Nízar: “Hay que saber perder con dignidad”

Tras ver cómo todos sus compañeros se enteraban de la sanción disciplinaria que había decidido la organización, Aída ha continuado hablando cositas bonitas de los VIP, pero sobre todo se ha centrado en Elettra, sin saber que Tonino Lamborghini y su esposa estaban en plató. “Es una vergüenza de persona, carece de valores, toda su obsesión son sus pendientes, su culo… No habéis visto ni la mitad. Es la peor persona que me he encontrado en mi vida. Triste es que sus padres tengan que escuchar “Dime porque mi padre compra tu vida”, ¡Qué triste! ¡Qué triste! si solo tienes dinero…”, Aída se estaba despachando a gusto con Elettra y Jordi ha querido saber si Tonino se había gastado mucho dinero en votar para que expulsaran a Aída de la casa. El padre de Elettra se ha tomado la situación con humor y le ha dicho que sí, pero al ver que Aída y su madre se estaban viniendo arriba, ha vuelto a sacar su carácter y le ha pedido a la expulsada que supiera perder con dignidad. Jordi ha parado una nueva discusión, pero Mª Ángeles le ha contado a su hija que Tonino “casi” le había pegado y ella ha tenido claro que la cara de la madre de Elettra, lo decía todo.