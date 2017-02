El doloroso 'parto' de Aída: "¡Ni que fuese a salir un alien!" 👽

Tras el parto de Irma, Sergio, Ivonne y Marco le ha llegado el turno a Aída. La concursante más polémica de la casa también ha dado a luz en las últimas horas en un parto asistido por Aless y en compañía de su marido Alejandro. La tensión que hay en la casa entre estos dos concursantes y el resto de participantes ha bajado un poco durante este momento, aunque seguía habiendo cierto pique. "Tiene usted la presión muy alta", le indicaba Aless. "No me extraña, si yo te contara lo que he vivido estos días...", contestaba ella.

"¿Qué me va a poner usted, que me dice que me va a enchufar las vías? ¡Será inyectar! Ni me han tomado la presión ni nada!", se quejaba Aída ante un pasota Aless: "Porque está usted muy bien". Los concursantes experimentan unas simulaciones de contracciones y, a pesar de que Aless le avisaba en todo momento, Aída se quejaba del dolor: "¿Pero qué hace usted?".

El parto ha sido, según la propia Aída, muy doloroso y ha bromeado con la idea de que saliera un alien de su interior, entre risas con Alejandro. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa y finalmente Akzan ("Tarzán para los amigos", según Alejandro) ha nacido sano y "se parece a su padre".