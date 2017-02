Aída y Aless Gibaja se conocieron en ‘Sálvese quien pueda’

Cambiando de tema, Jordi ha querido saber de qué conocía Aída a Aless Gibaja y la expulsada lo ha contado todo. Al parecer, Aída entrevistó al 'influencer' en su sección en ‘Sálvame’ y el programa fue tan aburrido que no se pudo emitir: “De los 82 grandes programas que hicimos con ‘Sálvese quien pueda’ en ‘Sálvame’, el de Aless Gibaja fue el único que no se emitió”. Respecto a los asuntos del pasado que les habían enfrentado en algún momento dado, el presentador le ha dado la razón a Aída porque hay cosas que son mejor no volver a remover, pero ella ha vuelto a dejar claro que quién se mete con la familia Nízar termina en los tribunales: “Me encuentro embargando la casa de una persona que se atrevió a calumniar a los Nízar”.