"Siempre smile" vs "Adoro mi vida", las dos caras de una misma realidad

Con Aída Nízar sin parar de hablar y con la sensación de que no quería entrar en ningún tipo de polémicas, Aless se ha enterado que ha sido el expulsado de ‘GH VIP 5’ con menos porcentaje de votos de expulsión pero aun así, ha querido asumir sus errores. “Faltar al respeto, estallar, insultar…”, Aless estaba intentando enumerar las cosas que había hecho mal dentro de la casa, pero ya se ha encargado Aída de terminar su lista: “No ducharte, encizañar, no lavarte el pelo…”. Aless no sabe muy bien qué es lo que Aída tiene en su contra, pero ella sí: “Fue la primera persona que enveneno a todos en la habitación para que fueran contra Aída Nízar”. “Te envenenaste tú hace muchos años”, ha asegurado un Aless Gibaja cansado del monólogo de la VIP.