La imitación de Cristiano Ronaldo y otras 9 publicaciones de Instagram que hicieron de Aless Gibaja un ‘influencer’

Por imposible que parezca, hay barreras que los influencers de España no pueden traspasar. Como consecuencia, asombrosamente hay quienes no conocían a Aless Gibaja antes de su entrada a la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Si quieres saber por qué este súper pinky influencer it-boy es famoso around the world, o simplemente quieres recordar las mejores publicaciones del líder de la 'Pink-Army', ¡no te pierdas este Top 10!