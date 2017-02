El padre de Aless Gibaja, a Aída Nízar y Toño Sanchís: “No necesitaban ir a la López Ibor, necesitan un exorcismo”

“Me parece despreciable que seres oscuros monten este espectáculo. Lo pensaba que había personas que necesitaban ir a la López de Ibor, pero lo que necesitan es un exorcismo”, así sin dejarse nada en el tintero ha comenzado el padre de Aless Gibaja a poner a los enemigos de su hijo en su sitio. Jordi ha querido tranquilizar al padre del expulsado y ha querido saber qué quería decir con su afirmación “hay algunos que no se atreven a vestirse de unicornio”. Él le ha dicho que él tampoco se atrevería a vestirse de chapero, pero cómo el tema no estaba quedando del todo claro, ha sido más directo: “Me refiero a Aída Nízar y a Toño Sanchis. A mí me ha parecido de locura tanta efusión, me parece de locos. Es más, coger protagonismo con motivos de la higiene…”. El padre de Aless estaba atacando directamente a los VIP expulsados y ellos le ha respondido: ¿A mí me has llamado chapero?, ha preguntado Toño Sanchís asombrado, mientras que Aída ha intentado ser un poco más tajante: “Yo a su padre le respeto, pero yo a quién tengo que poner en su sitio es al Gibaja éste”.