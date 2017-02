La foto más conciliadora de Aylén en 'GH VIP': "Con el amigo de mi amiga"

Aylén Milla lo tiene claro y a la hora de mostrar sus sentimientos no tiene ningún problema a decir lo que piensa. En la última gala de 'GH VIP' no solo dijo que Marco tenía novia y que, por tanto, Alyson tenía que j******, sino que no dudó en leerle la cartilla al italiano. Pero no todo lo interesante sale de la boca de la argentina, sino que en redes sociales también nos encontramos cosas de lo más curiosas. Anoche compartió con sus seguidores una fotografía en Instagram en la que posaba con Ramiro, el defensor de Alyson en el plató. Junto a la imagen podíamos leer el siguiente texto: "Con el amigo de mi amiga".