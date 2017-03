Después de la noche de pasión... ¡Llega el arrepentimiento de Alyson! 😱

Alyson y Antonio han pasado una de las noches más románticas y apasionadas que se recuerdan de todo Gran Hermano. La concursante y el brasileño han disfrutado de la fiesta y han dado rienda suelta a su pasión. Pero ¿cómo se encuentra la americana después de tan bonito momento? Gracias a la ayuda de Emma e Irma, ha podido expresar sus sentimientos y se encuentra muy arrepentida. Alyson no está nada orgullosa de sus besos con el brasileño y así lo ha expresado a sus compañeras.

Alyson y Antonio disfrutaron de la fiesta de anoche entre besos y arrumacos. Esta mañana no todo ha sido tan bonito como pensábamos y Alyson se ha despertado muy arrepentida de sus besos con el brasileño. Con Emma e Irma ha comentado lo que había sucedido y no paraba de repetir: ¡Oh my god, tenemos un problema! La americana está preocupada por lo que pueda pensar la gente y los comentarios en redes.