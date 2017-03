NOCHE LOCA EN GUADALIX: Aylén confirma su teoría sobre Alyson y ésta cambia a Marco por Antonio

Un punto en las nominaciones ha cambiado para siempre la relación de Alyson y Marco. La VIP se dio cuenta de que a Marco le había dolido muchísimo que le diera un punto y quiso hablar con él para explicarle que lo había hecho por descarte y con la seguridad de que no iba a salir nominado, pero para Marco su gesto ha sido más que un punto. A él le da igual que Alyson le haya dado un punto, pero no que haya dicho que llevan varios días sin hablar porque no es verdad. El italiano tiene la sensación de que su acercamiento con Aylén ha hecho daño a su amistad con Alyson y que ella no lo ha sabido entender: “Si tú eres una amiga, tienes que respetar mi acercamiento a Aylén”. En un brote de sinceridad, Alyson le ha confesado a Marco que durante los dos últimos días, sus bromas habían dejado de hacerle gracia y que no podía nominar al resto de compañeras porque era con quiénes había estado compartiendo, pero Marco estaba demasiado dolido y con la sensación de que no estaba valorando sus más de dos meses de amistad.

Aylén no entiende que Alyson haya nominado a Marco y él tampoco. Tras una charla entre los amigos (o examigos), Marco le ha contado a su chica los motivos de Alyson para nominarle: Que los últimos días habían sido “raros”, que no han hablado mucho y que, en realidad, no quería que saliera nominado. Aylén se ha partido de la risa ante estas explicaciones y, alterada, le ha dicho a su chico: “No te quiere como amigo, nunca te quiso como amigo, te quiere follar cuando salgas. Es eso, te lo digo así de claro, es así, me da igual, lo confirmo”. Antônio y Manoel congenian con Alyson y Daniela Tras el tenso momento de las nominaciones y ver a Aylén estallar convencida de que sus teorías eran ciertas, la casa ha continuado en ebullición y los gemelos brasileños se han adaptado perfectamente a la vida en ‘Gran Hermano VIP’. Daniela se ha llevado a las mil maravillas con Manoel y Alyson con Antônio.

Las respectivas parejas han estado mucho rato hablando, pero ha destacado la conexión y el buen rollo que ha surgido entre Alyson y Antônio. Los jóvenes han estado hablando hasta las siete de la mañana, han pedido más cervezas al Súper y se han despedido con un besito de buenas noches. No se han cumplido las teorías de Marco, quién había asegurado que entre ellos iba a existir un “rollete”, pero se han conocido muy, muy bien.