¡Marco se declara a Alyson!: "¿Sabes lo que más me gusta de ti?" 😱

Aunque Alyson no oculta la atracción que siente por Marco, el italiano siempre le ha dicho que no quiere nada con ella porque está muy enamorado de su novia. Pero lo cierto es qu e sus palabras dicen una cosa y sus hechos otra, algo que ya le ha pasado factura a su pareja y que le ha llevado a perder tres kilos por culpa de los celos.

Este martes por la noche, entre sonrisas y mucha complicidad, Marco ha 'jugado' con Alyson a declararse: "Lo que más me gusta de ti físicmente es lo que a ti menos te gusta. Lo que más me inspira de ti son tus ojos y creo que solo yo puedo apreciarlo... Me gustan tus ojos porque me transmiten los colores de la naturaleza y algo que ningún ojo me había transmitido antes", le ha dicho el italiano a su compañera enseñándole su táctica para ligar. Aunque todo era (supuestamente) una broma, la rubia no ha podido ocultar sus nervios.

Lo cierto es que el tonteo de Alyson y Marco no pasa desapercibido en la casa de Guadalix de la Sierra y Aída Nízar cree que esto va a ir más lejos: "A Marco le va a pasar factura el tonteo que tiene con Alyson", ha asegurado.