Daniela, a Aída Nízar: “¿Eres de verdad? Pareces un robot"

Daniela ha entrado en el salón muy nerviosa y cuando se ha encontrado de frente con Aída Nízar ha estado a punto del infarto. La concursante sabía a quién tenía enfrente, pero ha intentado mantener la cordialidad y entrar en el extraño juego en el que Aída le ha metido. La nueva VIP le ha intentado hacer creer a Daniela que ella había expulsado a todos los habitantes de la casa y que ella iba a ser su única compañera, pero no lo ha conseguido. Daniela no ha entrado en su juego y le ha preguntado que sí era un robot porque era la primera vez que estaba al lado de alguien tan parecido a un androide. Un comentario que ha Aída no le ha hecho ninguna gracia y que ha conseguido que saltaran las primeras chispas entre ambas.