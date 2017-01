Elettra: “Yo soy más difícil que las matemáticas”

Daniela estaba dispuesta a que Elettra caiga rendida a sus pies y ha seguido intentando seducirla, pero ella tiene claro que “Si quieres este culo de mula, tienes que trabajar” y no está dispuesta a entregarse a alguien tan fácilmente. Sin embargo, el buen rollo entre ellas está en peligro porque a Daniela no le hizo ninguna gracia que Elettra jugara con ella en el jacuzzi, le tocara los pechos y le hiciera un chupetón para luego nada, de nada. Daniela es una chica muy sincera y no está dispuesta a que jueguen con ella y después la traten mal haciéndole una cobra.