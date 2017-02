Así es el cambio de look de Daniela en 'GH VIP', ¡con el pelo rosa! 💁 💁 💁

Daniela ha decidido dar una vuelta de tuerca a su color de pelo. De esta forma se ha hecho con un tinte capilar y ha llevado a cabo un cambio drástico en su imagen... ¡De color rosa! Así luce la participante que se encuentra en la cuerda floja esta semana junto a Aída, Irma y Alejandro. Uno de ellos abandonará Guadalix de la Sierra esta misma noche.

La locutora de radio ya piensa de cara a su posible expulsión y no solo tiene en mente la imagen que quiere tener de cuello para arriba, pues piensa en el look completo que llevará en la gala de esta semana: "No sé si ponerme el vestido de mi madre o el traje de chaqueta", ha manifestado. Esta noche saldremos de dudas. ¿Te gusta su nuevo look?