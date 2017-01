La noche más ‘hot’ de Elettra y Daniela: caricias, acrobacias y… ¡hasta un trío!

368

http://telecincostatic-a.akamaihd.net/granhermanovip/ghvip5/concursantes/danielablume/horas-intensas-pareja-foto_MDSIMA20170114_0033_11.jpg

Así han sido las horas más intensas de la pareja, foto a foto

¿Quién no conoce el ‘feeling’ entre Daniela y Elettra? Las concursantes de la quinta edición de ‘GH VIP’ han dejado más que claro que podemos estar ante la primera futura pareja de la casa de Guadalix. Elettra y Daniela no intentan ocultar la atracción que sienten, y delante de sus compañeros se han marcado una auténtica demostración de acrobacias de lo más sexy. Entre besitos, abrazos y alguna que otra caricia, (y Sergio Ayala por allí en medio metido) Elettra no ha podido evitar hacerle la gran pregunta a Daniela: “¿Son tuyas?”, se cuestionaba la italiana mientras le tocaba el pecho a Daniela. ¿No os parece que tiene muy, pero que muy buena pinta?