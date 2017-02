La noche más caliente en el jacuzzi: ¡Daniela se besa con todos!

Sube la temperatura en Guadalix. El jaccuzi ha sido el escenario ideal para que Daniela, Alyson, Elettra, Sergio, Marco y Aless pierdan del todo la vergüenza y comiencen a jugar a los besos a ciegas. Daniela ha sido la gran protagonista de este juego en el que tenía que cerrar los ojos y adivinar quién de sus compañeros le ha besado. Al parecer el que más le ha gustado ha sido el de Sergio, pero aquí no ha quedado la cosa.

Después de besarse con casi todos, Daniela ha intentado dar un paso más con Elettra: "Solo me faltas tú", le ha dicho. Pero la italiana ha hecho honor a su fama de "poco cariñosa" y ha evitado el beso que su compañera le pedía. Para compensar se ha subido sobre sus piernas, le ha abrazado e incluso ha hecho todo tipo de movimiento sobre ella.

Como era de esperar, el ambiente se ha caldeado, sobre todo cuando Marco ha preguntado por los lugares en los que le gusta practicar sexo. Es aquí cuando Elettra se ha mostrado sin tapujos: "A mí me gusta hacerlo en cualquier sitio de cualquier forma". El tono ha ido subiendo y han llegado a ocurrir cosas de lo más curiosas que han confesado posteriormente en la radio.

"Nuestro cuerpo pide cosas", ha comentado Daniela justo antes de confesar que le ha pedido a Aly "un beso con lengua", algo que ella le ha negado al cohibirse por las cámaras. Las chicas han comentado que tienen un alto apetito sexual y que éste aumenta por días.

Por otro lado, Elettra y Aída no solo se han reconciliado, sino que la italiana se muestra sin censura frente a su compañera: "Me ha enseñado el pubis pero he sentido rechazo porque tengo claras mis inclinaciones sexuales". ¡Arde Guadalix!